وزيرة التخطيط: الدولة تولى اهتماما خاصا ببرامج "تأهيل القيادات الشابة" بالجهاز الإدارى

كتب محمد طنطاوى

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الندوة التعريفية للدفعة السابعة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والذى يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا مصر لعدد 1500 كادر من مختلف الوزارات، وذلك بحضورغادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت هالة السعيد أن الدولة المصرية توجه اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى برامج التدريب تلك كافة الوزارات والمحافظات المصرية فى إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التى تلبى متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والاقاليم المصرية.

وأضافت السعيد أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار فى العنصر البشرى فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن تلك الخطة تراعى تنمية سمات ومهارات العاملين، مشيرة إلى القيادات الوسطى بالجهاز الإدارى ممن سيتولون بدورهم القيادة فى الفترات القادمة، لذا فإن هناك استثمار كبير فى تلك الفئة، حيث إن الاستثمار فى البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت، لذا يجب أن تكون التدريبات وبناء القدرات على أعلى مستوى ومع احسن المؤسسات المحلية والدولية.

ومن جانبها أشارت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية واقرها رئيس الجمهورية، مؤكدة أن برامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسى فى خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى إلى جانب المحاور الأخرى التى لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلاً عن محور انشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

وأوضحت لبيب أن برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يأتى تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل فى مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا مصر لتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإدارى للدولة للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية، مؤكدة أنه برنامج متكامل يهدف إلى العمل على تحويل كامل فى الشخصية عن طريق برامج تدريبة ومهارات شخصية، مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد خاطبت جميع الوزارات والمحافظات لترشيح الكوادر العاملة بها لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، كما تم مد فترة البرنامج إلي عام 2021 بدلا من 2020 حتى تتاح الفرصة لتدريب وتأهيل عدد أكبر من شباب الجهاز الإداري.