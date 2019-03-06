وزيرة البيئة تتوجه إلى جوهانسبرج للمشاركة فى قمة إفريقية حول التغيرات المناخية

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة فى القمة الأفريقية الرابعة للاستثمار فى القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، (ACRIS IV) وتحت عنوان "تصعيد طموح العمل المناخى فى إفريقيا".

ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة كمتحدث رئيسى فى جلستين فى القمة لتعرض وجهة نظر مصر فى زيادة التعاون بين الدول الإفريقية وكيفية استغلال التكنولوجيا فى قضايا التغييرات المناخية حيث تتطرق الدكتورة ياسمين فى خطابها بالجلستين عن أهمية تقديم التكنولوجيا والاستثمارات والخدمات الضرورية لتخطيط مشروعات القدرة على مجابهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية فى مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائى.

وتهدف هذه القمة إلى تعزيز قدرة صناع السياسة والمؤسسات والقطاع الخاص ومطورى المشروعات الأفريقية من أجل إدراج القدرة على مجابهة التغيرات المناخية ضمن تخطيط وتصميم وتنفيذ الاستثمارات فى القطاعات المختارة ذات الحساسية للتغيرات المناخية وخاصة قطاعات الزراعة والمياه والسواحل والنقل.