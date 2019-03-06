وزيرة الاستثمار: نعمل حاليا على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة لدعم الصناعات

كتب عبد الحليم سالم

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضورمحسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، و ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

وناقش المجلس، أعمال تطوير وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وعلي رأسها الصف وبنها وميت غمر، وتتضمن المنطقة الاستثمارية ببنها مشروعات فى الصناعات الزراعية والغذائية وفرع لمركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال ومركز حضرى للمرأة ومعارض، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل، فيما تشمل المنطقة الاستثمارية بالصف مشروعات خدمية وحرفية وتجارية وصناعة الحراريات ومركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال وقاعة للمؤتمرات وفروع لبنوك و179 ورشة و3 مبانى حرفية و21 معرض، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل، بينما تتضمن المنطقة الاستثمارية بميت غمر مشروعات للصناعات المعدنية وتشمل مبنى لريادة الأعمال ومعارض و95 هنجر تصنيع و6 ورشة معالجة ودهان ومن المنتظر أن توفر 2000 فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروع بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 الف عامل، ويجرى حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق فى القاهرة ومنطقتين فى القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والأسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عدد من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم في توفير نحو 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه، كما تستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية اخرى خلال السنوات المقبلة فى حى عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادى هلال السباعية بأسوان، وطريق الرزيقات بالاقصر واب تاون كايرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.