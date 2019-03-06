وزارة التضامن تعلن مد باب التقديم لحج الجمعيات حتى 14 مارس الجارى

كتب مدحت وهبة

قررت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى يوم 14 مارس 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه غداً الخميس 7 مارس ، لاتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابةالحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها مايقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدموأن نهاية مارس الجارى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاًلنسبة تعداد السكان.

ووجهت "غادة والى" بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال تأدية المناسك، مع تذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجههم مع تشكيل لجان لخدمة زوار بيت اللهخلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية بجانب تخصيص الأدوار الأرضية بالفنادق لكبار السن والمرضى وتسكين أبناء المحافظة الواحدة فى فندق واحد.

من جانبه صرح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى على ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوا مسجلا فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءاتلمخالفات ثبتت بحقها هذا ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة و يشترط فى العضو المتقدم أن يكون قادر على آداءالمناسك من الناحية الصحية حرصاً على سلامته كما انه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة على ان تقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لهاالجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

وأوضح عبد الموجود أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسه 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز والمستوى الثانى تكون الإقامة فيه بفنادق أربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه أما المستوى الرابع فستكون الاقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنه شاملة قيمة تذكرة الطيران ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء فى الذهاب أو العوده حسب خط سير الرحلة.

أكد عبد الموجود أن المؤسسة القومية نجحت هذا العام فى حجز فنادق قريبة من الحرم المكى تسهيلا على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقى الخدمات مبكرا للحصول على أفضل الأسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.