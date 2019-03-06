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هالة الجوهرى مساعدا لوزير الاتصالات وقائما بأعمال "إيتيدا"

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:16 م
هالة الجوهرى مساعدا لوزير الاتصالات وقائما بأعمال "إيتيدا" هالة الجوهرى القائم باعمال "ايتيدا"
كتبت ــ هبة السيد
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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين المهندسة هالة أحمد محمد الجوهرى، مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية لمدة عام.

وكلف الوزير هالة الجوهرى بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خلفا لـ"مها رشاد" القائم بالأعمال منذ مارس 2018.

والمهندسة هالة الجوهرى حاصلة على بكالوريوس هندسة الالكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة عام 1994 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. وماجستير إدارة أعمال من جامعة وارويك، المملكة المتحدة فى يوليو 2015.

يذكر أن المهندسة هالة الجوهرى كانت تشغل منصب رئيس مراكز الشرق الأوسط وأفريقيا بشركةIBM  سيرفيسس قادت من خلالها مؤسسة توصيل خدمة عملاء لأكثر من 1500 متخصص عبر 4 دول: مصر، المغرب، باكستان وجنوب افريقيا لِخدمة عملاء الشركة  حول العالم فى مجالات الاستراتيجيات الرقمية.

كما تولت الجوهرى قيادة مؤسسة متخصصة فى توصيل الخدمات لعملاء شركة IBM حول العالم فى مجالات الاستراتيجيات الرقمية، والتطوير المتخصص، وخدمات الاختبار والأنظمة المدمجة. وقامت بقيادة عملية الحصول على اندماج شركة ذات 400 موظف بنجاح من اجل شركة IBM.

ووفقا لبيان الوزراء تمتلك المهندسة هالة الجوهرى خبرة واسعة فى مجال إدارة البرامج وإدارة اتخاذ القرار، إلى جانب خبراتها فى إدارة الفريق والرقابة المالية وإدارة الأزمات وإدارة علاقات العملاء، بالإضافة الى مهاراتها المتميزة فى إدارة التعامل مع التغيرات المؤسسية، والإدارة التنفيذية للمشروعات الكبيرة.


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