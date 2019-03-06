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نيفين جامع :احتفالية BT100 دعم للشركات وأكبر تجمع للقطاعين العام والخاص

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:11 م
نيفين جامع :احتفالية BT100 دعم للشركات وأكبر تجمع للقطاعين العام والخاص نيفين جامع
كتب – إسلام سعيد
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أشادت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لرئاسة الوزراء باحتفالية بـ BT100 التي نظمتها جريدة اليوم السابع ومجلة Busines Today  بحضور عدد من الوزراء ورجال المال والاعمال والاقتصاد واكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الاعمال بمختلف قطاعاته المالية والمصرفية

وقالت جامع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشاركة هذا التجمع الكبير من رجال المال والأعمال والقطاعين العام والخاص يعد رسالة جيدة عن الدعم الذى تقدمه هذه الاحتفالية للشركات المكرمة، مشيرة إلى أن اليوم السابع ومجلة Business Today  لهما مصداقية وباع كبير فى مصر.

كانت مجلة Business Today، كرمت خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، بمشاركة  800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

وأقيم هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

وقام بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.


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