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نيابة مركز أبنوب تستمع لأقوال سائق سيارة البريد وتأمر بضبط المتهمين بالسطو عليه

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:15 م
نيابة مركز أبنوب تستمع لأقوال سائق سيارة البريد وتأمر بضبط المتهمين بالسطو عليه اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أمرت نيابة مركز أبنوب برئاسة المستشار أحمد فتحى مدير النيابة، بسرعة ضبط المتهمين الثلاثة باستيقاف سيارة أموال تابعة لهيئة البريد المصرى بمركز أبنوب عند كوبرى الحمام بدائرة المركز، بعد محاولة السطو عليها، والتعدى على سائقها بظهر مسدس كان بحوزتهم، مما أدى إلى إصابته بمؤخرة الرأس وفروا بعدها هاربين فى طرق جانبية وفرعية بالسيارة التى يستقلونها.

وكانت النيابة العامة بمركز أبنوب، قد استمعت إلى "محمد سيد محمد عبد العال"سائق" سيارة الأموال التابعة لهيئة البريد المصرى، الذى تعرض للسطو المسلح ومحاولة الإستيلاء على سيارة نقل الأموال ومحتوياتها، وذلك أثناء نقلها أموال خاصة بمكاتب البريد والأفرع بالمراكز من الفرع الرئيسى بمدينة أسيوط إلى فرع مركز أبنوب.

وقال السائق فى أقواله الذى أدلى بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بقطع الطريق عليه ومحاولة إستيقافه، والسطو المسلح على السيارة، والتعدى عليه بظهر مسدس كان بحوزتهم وضربه على مؤخرة رأسه، إعتقادا منهم بعدم وجود سيارة شرطة تتبعه بسبب تأخرها بسبب الزحام المعتاد صباحا أثناء توجه الموظفين إلى أماكن عملهم.

وأضاف سائق السيارة أنه كانت هناك سيارة شرطة كقوة تأمين تتبعه ولكن بسبب زحام الطريق تأخرت بعض الشيئ إلا أن الضابط المسئول عن التأمين والقوة المرافقة له تمكنوا من الوصول قبل تنفيذ المتهمين مهمتهم ففروا على الفور وقامت القوات بملاحقة المتهمين إلا إنهم فروا فى طرق فرعية فى الزراعات، وأضاف بأن المبلغ الذى كان بحوزته 170 ألف جنيه هو ما تبقى من 300 ألف جنيه، كان قد استلمها صباح اليوم، وبدأ توزيعها على المكاتب الفرعية .

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط "لليوم السابع" أن سيارة الشرطة المرافقة لسيارة نقل الأموال كانت تتبعه منذ بداية اليوم، وبها ضابط مباحث ومجندين، و2 أمناء شرطة، وكانت السيارة بها 300 ألف جنيه، تم توزيع 130 ألف جنيه على بعض الأفرع وتبقى 170 ألف كانت سيتم توزيعها على باقى الأفرع، وقام المتهمون بمحاولة السطو على السيارة، والإستيلاء على ما بها من أموال عند كوبرى الحمام بمركز أبنوب، وحاولت سيارة الشرطة اللحاق بهم إلا إنهم فروا فى الطرق الزراعية الجانبية وتواصل مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع مركز شرطة أبنوب بتقصى الحقائق وتفريغ كاميرات المراقبة لمحاولة الوصول إلى المتهمين وتتبع الطرق التى ساروا فيها بعد الفرار من الواقعة وتحرر المحضر اللازم

 


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