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نقابة المهندسين: نهدف لتحقيق 40 مليون جنيه فائض بموازنة 2019

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:37 م
نقابة المهندسين: نهدف لتحقيق 40 مليون جنيه فائض بموازنة 2019 هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن الموازنة التقديرية لنقابة المهندسين لعام 2019، تتوقع تحقيق فائض نحو 40 مليون جنيه، وإيرادات مليار و522 مليونا، و80 ألف جنيه، مشيرا إلى أن النقابة تهدف إلى تحصيل 835 مليون جنيه من الدمغة الهندسية، وإيرادات استثمارات بالبنوك 67 مليون جنيه، واستثمارات عقارية 450 مليون جنيه.

وأضاف شفيق، خلال كلمته، بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، أنه من المتوقع لمشروع الرعاية الصحية، أن يحقق إيرادات من الاشتراكات بمبلغ 133 مليونا و95 ألف جنيه، مقابل مصروفات 158 مليون جنيه تكلفة العلاج، وصرف معاشات بمبلغ 980 مليون جنيه.

وطالب الجمعية العمومية، باعتماد ميزانية 2018، وموازنة النقابة لعام 2019.

 

 

 
 
 

 


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