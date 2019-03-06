ندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية لـ"مستقبل وطن" بكفر الشيخ وسوهاج

كتب ــ محمد صبحى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية بقاعة كليوباترا بمدينة بيلا التابعة للمحافظة .

وفى نفس السياق، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، وذلك بمقر الوحدة الاجتماعية بمركز جزيرة شندويل.

جدير بالذكر، أن ائتلاف "دعم مصر" كان قد تقدم خلال الشهر الماضى باقتراح بتعديل بعض مواد الدستور المصرى 2014 ، بموافقة أكثر من خُمس أعضاء البرلمان، وتم الموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية بالجلسة العامة بالبرلمان ، وفتح حوار داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية تمهيدا للموافقة عليها نهائيا ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبى.