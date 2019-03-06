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"ناسا" تجري أول عملية سير فى الفضاء بطواقم كاملة من السيدات

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:02 ص
"ناسا" تجري أول عملية سير فى الفضاء بطواقم كاملة من السيدات صاروخ فضائى
أ ش أ
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تطلق وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هذا الشهر أول رحلة تتضمن "سير فى الفضاء" مكونة من سيدات بالكامل بداية من رائدات الفضاء، وحتى مديرات الرحلة على الأرض.

وأكدت (ناسا)- فى بيان نشره موقع (أكسيوس) الأمريكى اليوم الثلاثاء أن الرحلة ستنطلق فى 29 مارس الجارى بمشاركة رائدتى الفضاء آن مكلاين وكريستينا كوش، على أن تدعمهما من الأرض مديرة الرحلات الفضائية كريستين فاكيول ورئيسة إدارة الرحلات مارى لورينس، اللتان ستكونان متمركزتين فى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا فى هيوستن.
ونقل موقع (أكسيوس) عن متحدث باسم (ناسا) قوله إن الحدث ذو أهمية تاريخية بكل تأكيد، إلا أنه عند تخطيط هذه الرحلة لم يتم ترتيبها لتكون نسائية بالكامل عن قصد.


ومن غير المعروف كم ستدوم تلك الرحلة، التى غالبا ما يجرى خلالها رواد الفضاء إصلاحات فى محطة الفضاء الدولية أو مراقبة لإحدى مكوناتها، لكن فى أغلب الأحيان تستمر تلك الرحلات بين 5 و8 ساعات.


ونوه الموقع بأنه رغم سيطرة الرجال على معظم تلك الرحلات أو تصاحبهم سيدات فى بعض الأوقات، إلا أن تلك الرحلة جاءت كلها من السيدات بسبب أن كل المشاركات فيها من دفعة 2013 لرواد الفضاء، والتى كانت نصفها من النساء.


يذكر أن أول امرأة تحلق إلى الفضاء فى المركبة (تشالنجر) كانت الرائدة الأمريكية سالى رايد عام 1983، بينما تعد الرائدة الروسية سفيتلانا سافيتسكايا أول امرأة تسير فى الفضاء خارج المركبة عام 1984، وفى العام نفسه أصبحت أول سيدة تحلق إلى الفضاء مرتين.


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