نائب وزير الزراعة: منظومة الشباك تسهل إجراءات الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن وزارة الزراعة و الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لإنشاء منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الاستثمار فى قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للمستثمرين المصريين والأجانب.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المؤتمر السنوى للمجلس التصديرى الأمريكى لفول الصويا، الذى تم عقده بالقاهرة، فيما أبلغت "منى محرز" تحيات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعه و استصلاح الأراضى.

أكدت "محرز" فى كلمتها خلال المؤتمر أن صناعة الدواجن في مصر من المشروعات القومية الواعدة وتنمو بشكل كبير ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومى من خلال المنتجات التى تقوم عليها تلك المشروعات وقد قامت وزارة الزراعة واستصلاج الأراضى بوضع خطة لزياده الإنتاج الداجنى، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم فى تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وقد تم الموافقة على تنفيذ 6 مشروعات مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجنى إلى 400 مليون دجاجة ومشروع إنتاج مليار بيضة.

كما صرحت أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكى نظرا لزيادة المشروعات الداجنية والسمكية الجديدة، التى ستزيد من استهلاك فول الصويا، كما أن مصر مهتمة بزيادة الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى وتنمية الثروة السمكية وخصوصا إنتاج سمك البلطى الذى يستهلك كميات كبيرة من فول الصويا وايضا نشر فكرة الاستخدام الأمثل لوحدة المياه وتعظيم قيمتها واستخدامها فى أكثر من إنتاج سمكى ونباتى.

وفي نهاية كلمتها " محرز" وجهت الشكر للمجلس التصديرى للصويا الأمريكى والسفارة الأمريكية لتنظيم هذا المؤتمر ولدعمهم المستمر لوزارة الزراعة والإنتاج الحيوانى وتقديم الدعم الفنى اللازم لتنمية قطاع صناعة الدواجن والأسماك وتشجيع المستثمرين الأمريكين على الاستثمار فى هذا القطاع وأيضا شكرت القائمين على صناعة الدواجن والأسماك لحضورهم المؤتمر ودعمهم المستمر لتوفير الغذاء الأمن للمواطن المصرى.

وحضر المؤتمر جيم ستر، الرئيس التنفيذى للمجلس التصديرى الأمريكى لفول الصويا والمدير الاقليمى للمجلس التصديرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا والدكتور على عبدى المستشار الزراعى بالسفارة الامريكية والدكتور نبيل دروبش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وعدد من المتخصصين في صناعة الدواجن والاسماك و فول الصويا في مصر