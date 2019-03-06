ميناء دمياط يجرى تدريبا عمليا على التعامل مع المواد السائلة القابلة للاشتعال

وبدأ التدريب ببلاغ من فرد التشغيل بمحطة الحاويات أنه وأثناء تفريغ الحاوية على الجرار المخصص لنقلها لاحظ وجود تسريب لسائل منها على الرصيف، وعلى الفور تم إبلاغ مركز العمليات والحماية المدنية وسيارة الإسعاف والإدارات المختصة بالتزامن مع عزل الحاوية عن السفينة بمساحة كافية، والتعامل معها بواسطة سيارات الحماية المدنية لتبريد الحاوية وتأمين الشحنة الموجودة بداخلها ضد حدوث اشتعال وذلك بالتعامل بالمياه وفقاً للتعليمات الموجودة على الحاوية فى شأن هذا النوع من البضائع.

وأعقب ذلك نقل الحاوية إلى ساحة الطوارئ بعد تأمين خط سيرها حيث تم التعامل النهائى معها وتأمينها وإبلاغ التوكيل لمراجعتها وذلك تحت الإشراف الكامل للحماية المدنية وبالتوافق مع التعليمات البيئية المقررة فى تلك المواقف .

وفى نهاية التدريب عقد اجتماعً تنسيقي بين الجهات المختصة من هيئة الميناء ومحطة الحاويات وذلك لمناقشة مراحل المناورة وتقييمها والوقوف على نقاط القوة والعمل على تطويرها ونقاط الضعف والعمل على تلافيها فى المستقبل .

وأوضح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الهيئة تجرى تنسيقاً كاملاً ومستمراً مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء لضمان استمرارية إجراء التدريبات العملية المشتركة وذلك لرفع الاستعداد لمجابهة أى موقف طارئ قد يواجه الميناء والتنبؤ بتلك المواقف قبل حدوثها وأن الهيئة فى سبيل ذلك توفر كافة إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف.