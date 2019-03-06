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مقدونيا الشمالية تعيد تسمية 136 مؤسسة وتحتفظ بالنشيد الوطنى

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:38 م
مقدونيا الشمالية تعيد تسمية 136 مؤسسة وتحتفظ بالنشيد الوطنى رئيسا وزراء اليونان ومقدونيا
أ ش أ
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أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية أنه سيتم إعادة تسمية 136 مؤسسة تمولها الدولة وتشمل أسمائهم عبارة "مقدونيا" خلال 4 شهور، بموجب الاتفاق الذى أُبرم مع اليونان المجاورة العام الماضى.
وقال متحدث باسم الحكومة المقدونية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إن عبارة "مقدونيا" التى تتضمنها أسماء فريق الأوركسترا الموسيقى، والتليفزيون، ووكالة الأنباء التابعين للدولة ستبدل بعبارة "الوطنى أو القومى أو الأهلى". 
كما نوهت الشبكة الأوروبية إلى أن "البنك المركزى" فى البلاد ، سيصبح "البنك الوطنى لجمهورية شمال مقدونيا". 
فيما أوضح المتحدث أن النشيد الوطنى للبلاد سيبقى دون تغيير مع الاحتفاظ بجميع الإشارات إلى مقدونيا، لإنه يعد جزءًا من التراث القومى للبلاد وثقافتها وسيُعفى من تطبيق الاتفاق، كذلك "المسرح القومى المقدونى" لإنه يعد مؤسسة ثقافية أيضًا.


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مقدونيا

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النشيد الوطنى المقدونى

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