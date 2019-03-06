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الأربعاء، 06 مارس 2019 08:50 م
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مقتل مدنى وإصابة سيدة خلال انفجار لغم غرب الرمادى بالعراق

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:40 م
مقتل مدنى وإصابة سيدة خلال انفجار لغم غرب الرمادى بالعراق قوات الأمن العراقية
أ ش أ
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنى وإصابة سيدة خلال انفجار لغم غرب الرمادى.
وقال المصدر - وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "مدنيًا قتل، مساء اليوم، وأصيبت سيدة جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة الريحانة فى قضاء عنه غرب الرمادى".
على جانب آخر، أفاد مصدر امنى بمقتل مدنى بهجوم بأسلحة كاتمة جنوب شرقى بغداد. وأوضح المصدر "إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة عصر اليوم، باتجاه مدنى أثناء مروره ضمن قضاء النهروان مما أسفر عن مقتله فى الحال".


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