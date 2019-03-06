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مصرع 59 شخصا وإصابة 143 جراء الفيضانات فى أفغانستان

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:32 م
مصرع 59 شخصا وإصابة 143 جراء الفيضانات فى أفغانستان فيضانات
أ ش أ
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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى أفغانستان مصرع 59 شخصا وإصابة 143 آخرين، إلى جانب فقدان العشرات جراء الفيضانات بأنحاء البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوكالة حشمت خان بادورى - حسبما نقلت شبكة (يورو نيوز) الأوربية - "إن مقاطعتى هلمند وقندهار بجنوب البلاد هما الأكثر تضررا، مشيرا إلى أن الضحايا وحجم الخسائر معرضان للزيادة؛ نظرا لأن بعض الولايات لازالت تقوم بأعمال حصر الدمار".
وأوضح أن قرابة 5 آلاف شخص تشردوا بولاية قندهار وحدها، فيما كانت إحصاءات الأمم المتحدة أفادت بأن 15 ألفا و300 شخص على الأقل قد تضرروا فى إقليم قندهار وحده.


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