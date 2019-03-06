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مصدر بـ"إيجاس": توصيل الغاز لـ70 مدينة على مستوى الجمهورية العام الماضى

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:00 ص
مصدر بـ"إيجاس": توصيل الغاز لـ70 مدينة على مستوى الجمهورية العام الماضى توصيل الغاز الطبيعى - صورة ارشيفية
كتبت ـ أسماء أمين
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كشف مصدر مسئول بشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، عن توصيل الغاز الطبيعى لـ 70 مدينة ومنطقة على مستوى الجمهورية لأول مرة خلال 2018، ومن المخطط التوصيل الغاز إلى ما بين 70-85 مدينة ومنطقة أخرى خلال العام الحالى، تنفيذاً للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن نحو 5ر9 مليون وحدة سكنية.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد مدن شهدت توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهور الثلاث الأخيرة كل من مدينة الصداقة الجديدة بأسوان ومغاغة بالمنيا وكفر أبراش بالشرقية وقرية صف البلد بالصف بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر، أن مبادرة تقسيط الغاز للمنازل ساهمت فى مضاعفة توصيل الغاز لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر يناير الماضى لتصل إلى 29 ألف وحدة أسبوعيا، وذلك نتيجة النتائج الايجابية المحققة لمبادرة التقسيط بدون مقدم او فوائد والتى أدت إلى زيادة عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم، بحيث ارتفع عدد المتعاقدين.

 

 


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الغاز الطبيعى للمنازل

توصيل الغاز الطبيعى

الغاز الطبيعى

المشروع القومى لتوصيل الغاز




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