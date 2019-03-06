مصدر أمنى عراقى: البغدادي داخل سوريا وتواجده بالعراق مجرد تكهنات

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أفاد مصدر أمني عراقى ، اليوم الأربعاء ، بأن أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم (داعش) الإرهابى يسكن داخل نفق تحت الأرض فى سوريا، وأن كل المعلومات التى تتحدث عن تواجده فى العراق مجرد تكهنات.

وأضاف - فى تصريح أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - أن الدائرة الضيقة من البغدادى لا تتعدى 4 أشخاص من حراسه، وأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أبو هاجر من قرى جنوب الموصل، وهو آخر من شاهد زعيم التنظيم فى الباجوز، قبل خروجه منها.

وذكر المصدر أن قياديا من الجنسية العراقية يقود عناصر تنظيم "داعش" عسكريا، داخل بلدة الباجوز شرقى دير الزور، حيث يتحصن عشرات العناصر ونخبة من قادة التنظيم فى مساحة لا تتجاوز كيلو متر مربع فى المخيم على أطراف البلدة.