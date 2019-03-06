video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصدر أمنى عراقى: البغدادي داخل سوريا وتواجده بالعراق مجرد تكهنات

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:33 م
مصدر أمنى عراقى: البغدادي داخل سوريا وتواجده بالعراق مجرد تكهنات زعيم داعش أبو بكر البغدادى
أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمني عراقى ، اليوم الأربعاء ، بأن أبوبكر البغدادى زعيم تنظيم (داعش) الإرهابى يسكن داخل نفق تحت الأرض فى سوريا، وأن كل المعلومات التى تتحدث عن تواجده فى العراق مجرد تكهنات.
وأضاف - فى تصريح أوردته قناة ( الإخبارية ) العراقية - أن الدائرة الضيقة من البغدادى لا تتعدى 4 أشخاص من حراسه، وأن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أبو هاجر من قرى جنوب الموصل، وهو آخر من شاهد زعيم التنظيم فى الباجوز، قبل خروجه منها.
وذكر المصدر أن قياديا من الجنسية العراقية يقود عناصر تنظيم "داعش" عسكريا، داخل بلدة الباجوز شرقى دير الزور، حيث يتحصن عشرات العناصر ونخبة من قادة التنظيم فى مساحة لا تتجاوز كيلو متر مربع فى المخيم على أطراف البلدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادة العمليات العراقية: "البغدادى" مازال مختبئا ولم يحدد مكانه بعد

داعش

أبو بكر البغدادى

سوريا

العراق

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة