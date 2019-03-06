مصادر: "العبار" وسعوديون يستثمرون أكثر من 400 مليون جنيه فى "الشرقية الدخان"

كتب أحمد حسن

أكدت مصادر مطلعة، أن رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه مصرى فى شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان والتى طرحت للاكتتاب يوم 28 فبراير فى سوق الأوراق المالية فى مصر.

كما أكدت تلك المصادر أن "العبار" يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين فى الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها.

ومن جهة أخرى، أكدت المصادر أن "العبار" يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية فى عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقى.