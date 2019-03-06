مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى البحيرة

كتب ـ محمد صبحى

أقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عددا من منافذ المتحركة "سيارات متنقلة " لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز " الرحمانية ووادى النطرون وكفر الدوار وحوش عيسى وإيتاى البارود".

وشهدت منافذ البيع لحزب مستقبل وطن إقبالا كثيفا من جانب المواطنين على الشراء، وسط مشاركة لشباب الحزب لتنظيم عملية الشراء ومنع حالات تكدس المواطنين، ويأتى ذلك فى إطار الفعاليات الميدانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات المختلفة للتيسير على المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم.