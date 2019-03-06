مد فترة تقديم حج القرعة حتى 11 مارس المقبل بأقسام الشرطة وعبر الإنترنت

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية مد فترة قبول طلبات حج القرعة حتى يوم الاثنين 11 مارس.

وقالت الداخلية إنه بمناسبة البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحج القرعة، وفتح باب التقديم بالمراكز والأقسام بمديريات الأمن لموسم حج 1440هـ / 2019م خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019 حتى يوم الخميس الموافق 7/3/2019 تقرر مد فترة قبول طلبات الحج بالمراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن ، وعلى شبكة الإنترنت والخدمة الصوتية عبر الهاتف، لتصبح حتى يوم الإثنين الموافق 11/3/2019م بدلاً من الخميس الموافق7/3/2019م، تيسيراً على المواطنين.