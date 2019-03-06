محمد الألفى: احتفالية bt100 أكبر تجمع اقتصادى يجمع بين الدولة والقطاع الخاص

كتب أحمد حسن

أشاد محمد الألفى، رئيس شركة سيتى ايدج للتسويق العقارى،، باحتفالية bt100 التى نظمتها مجلة Business Today، لافتا إلى أنها تمثل أكبر تجمع اقتصادى يجمع بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف محمد الألفى، أن الاحتفالية كانت بمثابة فرصة حقيقة لتواجد أكبر كم من كبار رجال الاقتصاد المصرى، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن تواجد هؤلاء فى مكان واحد يساهم بشكل كبير فى تحفيز القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة على تحقيق أعلى معدلات نمو للوصول لهذه المكانة.

وأوضح أن حرص عدد كبير من رجال الدولة والوزراء على المشاركة فى هذه الاحتفالية يؤكد مكانة شركةBOD وإعلام المصريين الحقيقية وسط وسائل الإعلام الإعلامية والتى تنظم مثل هذه الفعاليات فى دول كبرى، مشيرا إلى أن ما حدث يوضح مكانة مؤسسة اليوم السابع وقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى.

وكانت مجلة Business Today، كرمت خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، بمشاركة 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

وأقيم هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.