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محافظ بنى سويف خلال تكريم 48 من المحالين للمعاش: مكتبى مفتوح لكم دائمًا

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:26 م
محافظ بنى سويف خلال تكريم 48 من المحالين للمعاش: مكتبى مفتوح لكم دائمًا جانب من التكريم
بنى سويف - هانى فتحى
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شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف،الاحتفالية التى أعدتها لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى بديوان عام المحافظة  لتكريم المحالين للمعاش عام 2018 من العاملين بالديوان العام ،وذلك، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام  ، وأعضاء لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى والمحالين للمعاش ومديري بعض الإدارات بالديوان العام 

 وفي كلمته بهذه المناسبة أعرب المحافظ عن سعادته بحضوره الاحتفالية التى تعبر عن قيم الوفاء والعرفان  لمن أعطوا لوطنهم حتى وصلوا إلى سن التقاعد القانونية ، مؤكدا على أن جميع العاملين هم أسرة واحدة وأن المحافظة هى بيتهم الذى عملوا فيه، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لهم دائما، مؤكدا على أن الحياة لا تنتهي بعد الإحالة إلى المعاش وأن السن ليس معيارا للقدرة على العمل ، وانما العبرة بالعطاء والتجديد.
 
 وفي ختام الاحتفالية سلًم المحافظ المكرمين مكافأة مالية وشهادة تقدير بإجمالى 48مكرما من مختلف الإدارات والمكاتب التابعة للديوان العام،معبرا عن تقديره لعطائهم، كل فى مجاله حيث قدموا الكثير لأبناء محافظته بقدر ما تيسر لهم  ، كل نطاق عمله.
 

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