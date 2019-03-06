محافظ المنوفية يدشن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

المنوفية_محمد فتحى

دشن صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مبادرة رئيس الجمهورية "أطفال اليوم قادة الغد" للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدرسة الأحمدية بشبين الكوم، بحضور وكيل وزراة الصحة ومدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية ورئيس مجلس المدينة ومدير عام الإدارة التعليمية بشبين الكوم.

وقال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الهدف من المبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنميا والسمنة والتقزم لقياس الوضع الصحي والتغذوى لجميع طلاب مدارس المرحلة الإبتدائية بإجمالى عدد 718 ألف طالب وذلك حتي يتم وضع التدخلات الصحية اللازمة التى من شأنها تحسين صحة الطلاب.

كما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي بدءاً من اليوم 6 مارس وحتى 24 مارس 2019 ، موضحاً أنه تم تقسيم مجموعات العمل في الريف والحضر إلي 216 فرقة في الريف و25 فريق في الحضر.

وتفقد محافظ المنوفية نقطة الفحص بمدرسة الأحمدية ووجه بالاستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية الموجودة وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وحسن معاملة الأطفال وشدد بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة، مؤكداً أن تلك المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن تطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوي الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين .