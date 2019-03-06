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محافظ الغربية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:30 م
محافظ الغربية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين خلال اللقاء
الغربية – مصطفى عادل
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استقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمكتبه المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين والشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمستشار عصام أبوزيد رئيس مجلس الإباء والأمناء والمعلمين.

 

وناقش اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، ومنها التعاون بين تعليم الغربية ومجالس الأمناء.

 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يرافقه رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين عددا من مدارس إداراتى شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث زارا مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى الثانوية العسكرية، ومدرسة طنطا الثانوية بنات، والتقيا بالطلاب وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

 

وأشاد خلال كلمتهما اشادا بمنظومة التعليم الجديد وحثا الطلاب على تحقيق اقصى استفادة مما تبذله الوزارة من جهود فى تطوير العملية التعليمية واستحداث التقنيات التكنولوجية من توصيل خدمة الانترنت بخطوط الالياف الضوئية للمدارس الثانوية والاعتماد على اجهزة التابلت والمحتوى الرقمى فى التحول من نظام الحفظ والتلقين إلى تعلم قائم على الفهم والاستيعاب واكتشاف القدرات.

 

كما قاما بجولة شملت حجرة الشبكات والمكتبة وقاعات الدراسة، ثم توجها إلى إدارة شرق طنطا التعليمية وتفقدا مجمع الجلاء التعليمى والذى يضم مدرسة الشهيد محمد نجيب الرسمية للغات، مدرسة التربية الفكرية، ومدرسة المتفوقين، والمدرسة اليابانية بطنطا، والمدرسة الصناعية بنات.

 

 

 


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