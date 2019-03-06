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محافظ الغربية: فحص 463 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:09 م
محافظ الغربية: فحص 463 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة مبادرة 100 مليون صحة
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه تم فحص 463 ألفًا و453 مواطنًا مع نهاية اليوم السادس من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 140% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 

 

 

 

 


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