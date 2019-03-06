محافظ الدقهلية: توزيع خريجى الجامعة على مراكز محو الأمية لأداء الخدمة العامة

وبحث شاروبيم خلال الاجتماع خطة المجلس في الفترة القادمة وما تم اتخاذه من إجراءات في تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الانجابية.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة للاستفادة من زيادة عدد السكان في خطط التنمية مع ضمان سير عملية تنظيم الاسرة بالتوازي مع استغلال الموارد البشرية بالمحافظة بطريقة تساهم في حدوث الطفرة المنشودة في التنمية والإنتاج.

ووجه شاروبيم أن يتم توزيع الخريجين من الجامعة على مراكز محو الأمية في فترة ادائهم للخدمة العامة، وذلك للمساهمة في تقليل نسبة الأمية المرتفعة باعتبار عملهم هو خدمة للمجتمع كله.