محافظ الدقهلية: توزيع خريجى الجامعة على مراكز محو الأمية لأداء الخدمة العامة

عقد المجلس الإقليمي للسكان اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وبحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، وعدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وعدد من مسئولي الجامعة وهيئة محو الأمية.
وبحث شاروبيم خلال الاجتماع خطة المجلس في الفترة القادمة وما تم اتخاذه من إجراءات في تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الانجابية.
واستعرض المحافظ خطة المحافظة للاستفادة من زيادة عدد السكان في خطط التنمية مع ضمان سير عملية تنظيم الاسرة بالتوازي مع استغلال الموارد البشرية بالمحافظة بطريقة تساهم في حدوث الطفرة المنشودة في التنمية والإنتاج.
ووجه شاروبيم أن يتم توزيع الخريجين من الجامعة على مراكز محو الأمية في فترة ادائهم للخدمة العامة، وذلك للمساهمة في تقليل نسبة الأمية المرتفعة باعتبار عملهم هو خدمة للمجتمع كله.
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