محافظ أسوان ينصح شباب الوفود الإفريقية بعدم الالتفات لمحاولات التفرقة



وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عدداً من النصائح خلال اللقاء الحوارى المفتوح مع شباب الوفود الإفريقية المشاركة بملتقى الشباب الإفريقى "المبادرون" ، وطالبهم بعدم الالتفات إلى محاولات التفريق بالإشاعات والدعاوى الهدامة والتى يمارسها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى ضمن حروب الجيل الرابع والخامس لتضليل الشباب الإفريقى بمعلومات مغلوطة وخاطئة.

وخلال اللقاء أيضاً طالب محافظ أسوان ، الشباب الإفريقى بأن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لمزيد من التقارب والتعارف والتواصل والإتحاد بين مختلف أبناء القارة السمراء.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم ، أن أسوان مستعدة دائماً وتفتح ذراعيها لاستقبال كافة الوفود الشبابية والسياحية والتجارية من أفريقيا وخاصة التى ستشارك فى ملتقى الشباب العربى الإفريقى منتصف مارس الحالى.

ومن جانبهم ، عبر الشباب الإفريقى عن سعادتهم باختيار أسوان لتكون عاصمة للشباب الإفريقى ، مؤكدين بأن أفريقيا كلها يربطها موروث تراثى وثقافى وحضارى واحد وأنهم بإتحادهم وتكاتفهم يستطيعوا تحقيق كل الآمال والطموحات لبناء حاضر ومستقبل مشرق لقارتنا السمراء.

وعلى هامش اللقاء كرم محافظ أسوان ، رؤساء الوفود الشبابية، عن طريق إهدائهم الميداليات التذكارية ، فى حضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ، وفتحى عبد الحافظ مدير الشباب والرياضة بأسوان ، بالإضافة إلى لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وفى نهاية اللقاء حرص الشباب الإفريقى على التقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان وباقى القيادات المشاركة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، نظمت ملتقى الشباب الإفريقى "المبادرون"تحت شعار "تجمعنا قارة" خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجارى ، بمشاركة 127 شاب وفتاة يمثلون 23 دولة إفريقية من بينهم مصر.