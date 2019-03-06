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محافظة القاهرة: طلاء العقارات ورسم أعلام دول الأمم الأفريقية على الأسوار

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:00 ص
محافظة القاهرة: طلاء العقارات ورسم أعلام دول الأمم الأفريقية على الأسوار طلاء العقارات فى القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن بدء أعمال الدهانات بمشاركة المجتمع المدنى والبنوك لجميع العقارات المطلة على الطريق الدائرى ما بين تقاطع الدائـرى وطريق الأوتوستراد حتى مطلع الـدائرى وطـريق الكـورنيش يمين ويسار الطريق بطول 5 كم بالاتجاهين، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أن ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها الدولة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وتضافر كل الجهـود لنجاح هذه البطولة وبتكليفـات القيادة السياسية بطلاء واجهات المبانى المقامة بالطوب الأحمر.

 

وأشار نائب المحافظ، أنه تم توجيه رؤساء مصر القديمة، البساتين، دار السلام، بضــرورة المتـابعـة والإشراف على تلك الأعمال مـع مراعاة الأصول الفنية والهندسية ذات المظهر الحضارى، والتنسيق مع كلية الفنون الجميلة بجامعـة حلـوان لمشاركة طلابها لرسم جداريات على النيوجرسى الممتد بطول الطريق والحرص على دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتزويدها بحوامل لوضع علم مصر عليها وكذلك أعـلام المنتخبات المشاركة فى البطـولة.

 


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