مجموعة عمل منتدى غاز شرق المتوسط تجتمع بالقاهرة لمناقشة إجراءات التأسيس

كتبت ـ أسماء أمين

عقدت مجموعة عمل رفيعة المستوى للدول السبع المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط اجتماعاً لها بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تكليفات وزراء الدول السبع فى اجتماعهم الأول بالقاهرة فى 14 يناير الماضى بشأن اتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة للانتهاء من تأسيس المنتدى.

شارك فى الاجتماع ممثلو دول مصر وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل الى جانب ممثلي الاتحاد الاوروبى ، حيث جرى الاتفاق على ضوابط عمل المجموعة المعنية بمزاولة أنشطة المنتدى لحين الانتهاء من تأسيسه.

وناقشت مجموعة العمل الأولويات المتعلقة بالعمل في استكمال إجراءات تأسيس المنتدى خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لرفع توصيات في هذا الشأن إلى الاجتماع الذى يعقده وزراء الدول السبع فى أبريل المقبل.

يذكر أن المنتدى الجديد يأتى فى إطار اتخاذ خطوات فاعلة لإقامة تعاون اقليمى واسع النطاق بين الدول المنتجة للغاز الطبيعى في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة مع الاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة بما يحقق مصالح كافة الدول المشاركة في هذا التجمع من خلال الاستغلال الاقتصادى الأمثل لما تضمه منطقة شرق المتوسط من اكتشافات للغاز واحتياطيات كبيرة وبنية تحتية متميزة لتجارة وتداول الغاز وتصديره ، وتم الإعلان عن هذا التجمع بمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان في إطار آلية التعاون الثلاثى بين الدول الثلاث خلال قمة كريت في أكتوبر الماضى التي اتفق فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كل من زعماء قبرص واليونان على فكرة تأسيس المنتدى والذى اعقبه دعوة مصر لاجتماع وزارى موسع بالقاهرة لدول شرق المتوسط للبدء فعليا فى العمل على إقامة المنتدى.