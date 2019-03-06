مجلس جامعة جنوب الوادى يوافق على استقلال فرع الجامعة بالأقصر

قنا - وائل محمد

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الطارئة التى عقدت بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، على استقلال فرع الجامعة بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر.

كما تمت الموافقة، على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بمقر الجامعة بقنا، كما وافق المجلس على إقامة مهرجان الفروسية لطلاب الجامعات هذا العام على مستوى جامعة جنوب الوادى، والمعاهد وكليات فرع الأزهر بقنا، والمدارس بمحافظة قنا.

وأضاف الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على مقترح اللائحة الجديدة لقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.