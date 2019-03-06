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مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول الموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى ببورسعيد

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:33 م
مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول الموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى ببورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعاً ومبنى حكومياً من إجمالي "558 مبني"، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد "7" حزم خدمات بإجمالي "39" خدمة بالمرحلة الأولى، وهى "خدمات النيابة العامة- الداخلية– العدل - الجمارك- الاسكان- التموين- التأمين الصحي"، كما أوضح أنه جارٍ دراسة تلك الخدمات بمشاركة الوزارات المعنية للوقوف على تقديمها بالوسائل الالكترونية، مضيفاً أنه تم الانتهاء من نسبة 75% من منظومة السداد الإلكتروني للمصروفات الدراسية بجامعة بورسعيد، على أن يتم استكمال الانتهاء منها، وذلك طبقا للمخطط التنفيذى للمشروع (أبريل 2019).

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد،على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف المتطلبات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمى لمحافظة بورسعيد، وفقاً للمخططات الزمنية المحددة، وكذا الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لتسعير الخدمات المزمع تقديمها إلكترونياً، بحيث تكون بسعر مناسب، فضلاً عن الانتهاء من إجراءات تدشين الكيان المختص بإدارة منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية بشكل عام.

 

 

 
 

 

 


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