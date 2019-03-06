قوات الدفاع المدنى تقدم عروضا للتعامل مع المتفجرات بأحدث معدات الكشف عن المفرقعات

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

قدمت قوات الدفاع المدنى عروضا لطرق ووسائل إطفاء مكان مشتعل بالنيران، حيث أظهر العرض كفاءة رجال الحماية المدنية فى التعامل مع النيران وإطفائها.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية بمقر الإدارة بطريق مصر السويس.

كما قدم ضباط المفرقعات عروضا على كيفية التعامل مع المتفجرات والعبوات الناسفة، وطرق تأمين المناطق التى عثر على المتفجرات بها، وإقامة كردون أمنى لمنع دخول المواطنين لمسرح الحادث.

وأظهر ضباط الحماية المدنية كفاءة كبيرة فى إنقاذ الضحايا من أسفل العقارات المنهارة من خلال عروض عملية تظهر التعامل مع العقارات المنهارة.

كماعرضت الإدارة العامة للحماية المدنية أحدث الأجهزة والمعدات التى تستخدمها الإدارة فى عمليات إطفاء الحرائق والكشف وإبطال مفعول العبوات المتفجرة والإنقاذ النهرى .