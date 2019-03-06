قناة أمريكية تعلن اعتقال مراسلها فى فنزويلا

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أفادت قناة "لوكال 10" المحلية التابعة لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن مراسلها فى فنزويلا تم اعتقاله من قبل السلطات بعد مداهمة وقعت، صباح اليوم "الأربعاء" على منزله بمدينة كاراكاس.

وأشارت القناة مقرها فى ميامى جنوب ولاية فلوريدا فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم "الأربعاء" إلى أن المراسل كودى ويدل والبالغ من العمر 29 محتجز حاليا لدى السلطات الفنزويلية مع جواز سفره وبعض الوثائق والمال وحقيبة كبيرة، حسب شهادة مدبرة منزله، مضيفة أن محاولات التواصل معه لم تكن مثمرة.

وقال الرئيس التنفيذي للقناة بيرت ميدنا إنهم يعملون عبر عدة قنوات للحصول على أكبر كمّ ممكن من المعلومات وإطلاق سراح ويدل، مشيرا إلى أن المراسل كان مخلص وملتزم بنقل ما يحدث في فنزويلا للمتابعين في جنوب فلوريدا، معتبرا أن اعتقال صحفي يؤدي عمله أمرا "مشينا وغير مقبولا".

وذكرت القناة أن آخر مرة تم رؤية ويدل فيها على الهواء مباشرة كانت أثناء نقله خبر عودة رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى البلاد بعد زيارة عدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية لحشد الدعم.

من جانبها أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن السيناتور الأمريكي ريك سكوت، عن ولاية فلوريدا، انتقد اعتقال ويدل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالباً بإطلاق سراحه قائلاً إنه "من غير المقبول بشكل كامل" قيام فنزويلا باعتقال كودي ويدل لتغطيته "العودة الناجحة للرئيس الشرعي لفنزويلا جوايدو. ينبغي إطلاق سراحه على الفور".