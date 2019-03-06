video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قناة أمريكية تعلن اعتقال مراسلها فى فنزويلا

الأربعاء، 06 مارس 2019 09:55 م
قناة أمريكية تعلن اعتقال مراسلها فى فنزويلا قوات الأمن الفنزويلية
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة "لوكال 10" المحلية التابعة لشبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن مراسلها فى فنزويلا تم اعتقاله من قبل السلطات بعد مداهمة وقعت، صباح اليوم "الأربعاء" على منزله بمدينة كاراكاس.
وأشارت القناة مقرها فى ميامى جنوب ولاية فلوريدا فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم "الأربعاء" إلى أن المراسل كودى ويدل والبالغ من العمر 29 محتجز حاليا لدى السلطات الفنزويلية مع جواز سفره وبعض الوثائق والمال وحقيبة كبيرة، حسب شهادة مدبرة منزله، مضيفة أن محاولات التواصل معه لم تكن مثمرة.
وقال الرئيس التنفيذي للقناة بيرت ميدنا إنهم يعملون عبر عدة قنوات للحصول على أكبر كمّ ممكن من المعلومات وإطلاق سراح ويدل، مشيرا إلى أن المراسل كان مخلص وملتزم بنقل ما يحدث في فنزويلا للمتابعين في جنوب فلوريدا، معتبرا أن اعتقال صحفي يؤدي عمله أمرا "مشينا وغير مقبولا".
وذكرت القناة أن آخر مرة تم رؤية ويدل فيها على الهواء مباشرة كانت أثناء نقله خبر عودة رئيس المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو إلى البلاد بعد زيارة عدة دول أخرى في أمريكا اللاتينية لحشد الدعم.
من جانبها أوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن السيناتور الأمريكي ريك سكوت، عن ولاية فلوريدا، انتقد اعتقال ويدل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالباً بإطلاق سراحه قائلاً إنه "من غير المقبول بشكل كامل" قيام فنزويلا باعتقال كودي ويدل لتغطيته "العودة الناجحة للرئيس الشرعي لفنزويلا جوايدو. ينبغي إطلاق سراحه على الفور".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فنزويلا تطرد السفير الألمانى لتدخله فى شئون البلاد

جوايدو يتعهد بشل القطاع العام فى فنزويلا للضغط على مادورو

فنزويلا

اعتقال مراسلة أمريكية

كاراكاس

الأزمة الفنزويلية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة