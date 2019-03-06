فيديو..وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصرى ببورصة برلين وتؤكد أهمية السياحة الألمانية

كتبت آمال رسلان

سيطرت أحدث الوسائل التكنولوجية على الجناح المصرى فى بورصة برلين السياحية itb التى فتحت أبوابها اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، والتى تم استخدمها بحرفية فى إظهار تنوع المقصد السياحى المصرى، حيث أبهر الجناح مع الساعات الأولى الزائرين من الدول المشاركة فى أهم المعارض السياحية.

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجناح المصرى المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB، فى حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

و أشارت الدكتورة رانيا المشاط الي أهمية السوق الألمانية التي تعتبر من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر، مؤكدة على أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويشارك فيها كبار المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة.

وقامت الوزيرة بجولة داخل الجناح مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر رحبوا خلالها بالعارضين المشاركين بالجناح، وخلال الجولة تفقدوا الأماكن المخصصة للمقاصد السياحية المختلفة، والتي تم وضع شاشات بها تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدي Branding By Destination

وكذلك المكان المخصص للترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يعرض لقطات فيديو من داخل مشروع المتحف للدكتور زاهى حواس، كما يعرض "ماكيت" للمتحف وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص.

و قاموا بزيارة المنطقة المخصص لتقديم الطعام المصري والتي لاقت اقبالا كبيرا من زوار المعرض، كما قاموا بتفقد الممر الذي صمم بتكنولوجيا تمكن الزائرين من معايشة تجربة تفاعلية يروا من خلالها المناظر الطبيعية لأعماق البحر الأحمر من حولهم وذلك بتقنية ال virtual reality وقاموا باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد التي عرض لقطات مصورة بتقنية 360 لسيناء واعماق البحر الأحمر .

ويوفر المعرض جزء خاص بالموسيقى المصرية والذى يوجد به ثلاث عازفين لآلات الهارب والفلوت يعزفوا الموسيقى المصرية، وتفقدوا تمثال الملك رمسيس الثاني الذي تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality"هولوجرام"، وحرصوا على التقاط صورا مع الطلبة و الدارسين المصريين المقيمين بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة لأول لاستقبال زائري الجناح المصري بالحلي الفرعونية.

وتشارك مصر هذا العام بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.