فودافون: جائزة BT100 تمثل قيمة هامة للشركة

كتبت: هبة السيد

قال المهندس أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بـ"فودافون مصر"، فوز الشركة بجائزة من مجلة Business Today كأفضل شركة نمواً فى قطاع الاتصالات، بأن الجائزة تمثل قيمة هامة لفودافون كونها صادرة عن مجلة "بيزنس توداى" المحترمة والوحيدة الصادرة باللغة الانجليزية عن قطاع الأعمال والاقتصاد المصرى.

وأضاف عصام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التكريم يؤكد على ريادة الشركة بقطاع الاتصالات واستراتيجيتها لتقديم خدمات ذات كفاءة عالية للعملاء، حيث تستثمر فودافون بأرقام كبيرة بمصر.

وشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الإلتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.