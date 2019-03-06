فريد خميس: تكريم حفل BT100 رسالة تحفيز للقطاع الخاص على مزيد من الإنتاج

كتب هانى الحوتى

أشاد رجل الأعمال محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، باهتمام القائمون على حفل BT100 بتكريم كبرى الشركات الناجحة العاملة بالسوق المحلى، لتحفيز القطاع الخاص على المزيد من الإنتاج والعمل للمساهمة فى رفعة الوطن، مؤكدا أهمية دور رجال الأعمال فى تشغيل عدد كبير من العمالة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المحلى.

وأكد خميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود ثورة للإصلاح الاقتصادى والنمو وزيادة الإنتاج، وهو ما يجب أن يستغله القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات وتشغيل أكبر عدد من العمالة، وفى الوقت نفسه الحرص على أداء الدور الاجتماعى من خلال مساندة الطبقات الفقيرة فى توفير حياة كريمة لها، متابعا أنه بدأ بنفسه ويستثمر نحو مليار جنيه فى مصانعه خلال آخر عامين، كما يتبنى تطوير 3 قرى فقيرة مساهمة فى مبادرة الرئيس حياة كريمة.

كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، وبينهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد، كأفضل أداء فى البورصة المصرية وأحد أبرز قادة الأعمال، وتسلم الجائزة صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويشارك هذا العام فى BT 100 أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.