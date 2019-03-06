video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فريد خميس: تكريم حفل BT100 رسالة تحفيز للقطاع الخاص على مزيد من الإنتاج

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:56 م
فريد خميس: تكريم حفل BT100 رسالة تحفيز للقطاع الخاص على مزيد من الإنتاج محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

أشاد رجل الأعمال محمد فريد خميس مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، باهتمام القائمون على حفل BT100 بتكريم كبرى الشركات الناجحة العاملة بالسوق المحلى، لتحفيز القطاع الخاص على المزيد من الإنتاج والعمل للمساهمة فى رفعة الوطن، مؤكدا أهمية دور رجال الأعمال فى تشغيل عدد كبير من العمالة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المحلى.

وأكد خميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود ثورة للإصلاح الاقتصادى والنمو وزيادة الإنتاج، وهو ما يجب أن يستغله القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات وتشغيل أكبر عدد من العمالة، وفى الوقت نفسه الحرص على أداء الدور الاجتماعى من خلال مساندة الطبقات الفقيرة فى توفير حياة كريمة لها، متابعا أنه بدأ بنفسه ويستثمر نحو مليار جنيه فى مصانعه خلال آخر عامين، كما يتبنى تطوير 3 قرى فقيرة مساهمة فى مبادرة الرئيس حياة كريمة.

كرمت مجلة Business Today، خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، وبينهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد، كأفضل أداء فى البورصة المصرية وأحد أبرز قادة الأعمال، وتسلم الجائزة صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويشارك هذا العام فى BT 100  أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الالتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلتون تتوقع استبعاد سهم النساجون الشرقيون للسجاد من مؤشر MSCI للشركات

رجال الاعمال

النساجون الشرقيون

القطاع الخاص

الاستثمارات

السوق المحلى




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة