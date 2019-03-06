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عمومية نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:47 م
عمومية نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2018 بفائض 178 مليون جنيه هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، على اعتماد ميزانية النقابة للعام المنقضي 2018، بفائض 178 مليون جنيه، وموزانة عام 2019.
 
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمهندسين، بمقر النقابة العامة. 
 
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن النقابة حققت خلال عام 2018، فائض 178 مليون جنيه، بعد عجز متوالي لعدة سنوات، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات الدمغات الهندسية، وأوصي الجهاز ببذل المزيد من الجهد. 
 
وناقشت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، ميزانية عام 2018، والذى حققت النقابة بها فائض بلغت قيمته 178 مليون جنيه، نتيجة تقليل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى، بالإضافة إلى فائض بصندوق الرعاية الصحية، وذلك بعد عجز بميزانية 2017 بلغ نحو 222 مليون جنيه، بالإضافة إلى موزانة 2019، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمعتمدة من مجلس النقابة قبل موعد انعقاد الجمعية بأسبوعين.
 
 
 

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