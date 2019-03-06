عمرو سليمان: احتفالية bt100 فرصة لتلاقى وجهات النظر بين رجال الأعمال والحكومة

كتب أحمد حسن

أشاد عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، باحتفالية bt100 التى نظمتها مجلة Business Today ، لافتا إلى أنها تعد فرصة حقيقة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين رجال الأعمال والحكومة.

وأضاف عمرو سليمان، أن الاحتفالية كانت بمثابة عرس اجتماعى حقيقى، ساهم فى تجميع الأصدقاء فى أكبر تجمع اقتصادى لم يحدث من قبل، موجها الشكر لإعلام المصريين وشركة BOD ، التى تسعى دائما لإقامة مثل هذه المحافل الاقتصادية الكبرى.

وأوضح أن التكريمات التى تحدث فى مثل هذه المحافل الكبرى، تساهم بشكل كبير فى تحفيز القطاع الخاص على تحقيق أعلى معدلات النمو، للفوز بمثل هذه الجوائز التى تمنح للشركات الكبرى والأكثر نموا.

وكانت مجلة Business Today، كرمت خلال حفل BT100 عددًا كبيرًا من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الاقتصادى، بمشاركة 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية، وعدد كبير من الوزراء، ويأتى هذا استكمالا لما شهده الحدث العام الماضى، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء.

وأقيم هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB ، وشركة "بيبسيكو" الرائدة فى مجال المواد الغذائية ،والشركة المصرية للاتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة فى المجال العقارى، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلى للتنمية العقارية "صبور"، وشركة "سويفل" للنقل التشاركى، وشركة "جوميا" التى تعد من أفضل منصات الشراء الإلكترونى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة "بلتون" للإستشارات المالية، وشركة "الجيوشى للصلب" وشركة "شنايدر إليكتريك" بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.