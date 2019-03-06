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عبد الله بن زايد: قررنا إعادة سفارتنا فى دمشق لإعادة سوريا إلى حضنها العربى

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:25 م
عبد الله بن زايد: قررنا إعادة سفارتنا فى دمشق لإعادة سوريا إلى حضنها العربى وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
كتب أيمن رمضان
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قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، إن بلاده حريصة على وجود دور عربى فى سوريا سواء سياسى أو أمنى، وتابع: "قررنا إعادة سفارتنا فى دمشق لإعادة سوريا إلى حضنها العربى".

 

وأضاف "بن زايد"، خلال مؤتمر صحفى له مع نظيره الروسى، بأبو ظبى، أن بلاده تتعاون مع روسيا فى مواجهة التحديات التقليدية والحديثة،وتابع:" نتطلع لمزيد من التعاون الثقافى بين روسيا والإمارات.. العلاقات بين روسيا والإمارات ستواصل الازدهار"، مشيراً إلى وجود  تزايد فى أعداد السياح الروس فى الإمارات وارتفاع فى نسبة التجارة المتبادلة.


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