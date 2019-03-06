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طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف ثلاثة مواقع بقطاع غزة

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:02 ص
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف ثلاثة مواقع بقطاع غزة قطاع غزة
أ ش أ
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثلاثة مواقع فى مدينة غزة، ملحقة أضرارا فى الممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف16) قصفت بصاروخين موقعًا جنوب غربى مدينة غزة، وموقعًا ثانيا غربى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخ واحد، وثالثا شرقى مدينة خان يونس جنوبى القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلى بإلحاق أضرار فى منازل وممتلكات الفلسطينيين القريبة من مواقع القصف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين حتى اللحظة.

وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال زعم أن الغارات تأتى ردًا على بالونات أطلقت من غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع

 

 


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