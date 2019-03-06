ضبط 3371 هاربا وتحصيل 188986 جنيها غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3371 هاربا من أحكام، منهم 2618 حكم فى غرامات، و670 حكم فى جنح الحبس الجزئي 45 حكم فى المستأنف، و33 حكم فى مخالفة، وضبط 5 متهمين محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 188986 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.