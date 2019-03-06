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الأربعاء، 06 مارس 2019 10:03 م
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ضبط 2005 هاربين من احكام و تحصيل 145306جنيه غرامات فى حملة امنية بالغربية

الأربعاء، 06 مارس 2019 10:02 م
ضبط 2005 هاربين من احكام و تحصيل 145306جنيه غرامات فى حملة امنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2005 هاربين من أحكام، منهم 1314 حكم فى غرامات، و 850 حكم فى جنح الحبس الجزئي 85 حكم فى المستأنف، و 23 حكم فى مخالفات، وضبط 3 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 145306 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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