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ضبط موظف فى مستشفى بأسيوط اختلس 130 ألف جنيه

الأربعاء، 06 مارس 2019 03:23 م
ضبط موظف فى مستشفى بأسيوط اختلس 130 ألف جنيه أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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حلمه فى الثراء السريع، دفع موظف بإحدى المستشفيات بأسيوط باستغلال موقعه الوظيفى واختلاس 130 ألف جنيه، فتم القبض عليه.

 

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، مفادها قيام "محمود.ع" موظف" بإحدى المستشفيات بأسيوط باختلاس مبالغ مالية عهدته بلغ إجماليها 130 ألف جنيه بدون وجه حق.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأسفرت عن قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية عهدته بلغ إجماليها 130 ألف جنية بخلاف الفوائد القانونية المقررة قيمة المبالغ المالية المتحصلة من المواطنين المترددين على المستشفى محل عمله، حيث قام باستلام (49) دفتر صحة ( 19 – أ . ت ) و( 22 ) دفتر علاج اقتصادى بإجمالى ( 2200 ) تذكرة اقتصادية فئة 3 جنيهات) وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة، وتوريد مبلغ وقدرة ( 6800 ) 6800 جنيه فقط من إجمالى المبالغ المختلسة.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقدم إيصالين بإجمالى مبلغ 20 ألف جنيه قام بتوريدها لجهة عملة عقب اكتشاف الواقعة.


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