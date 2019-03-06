ضبط موظف بإحدى المستشفيات بأسيوط اختلس 130ألف جنيه

كانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، مفادها قيام " محمود .ع. س "موظف" بإحدى المستشفيات بأسيوط بإختلاس مبالغ مالية عهدته بلغ إجماليها "130,000" مائة وثلاثون ألف جنيه بدون وجه حق، وبإجراء التحريات ، وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وأسفرت عن قيام المذكور بإختلاس مبالغ مالية عهدته بلغ إجماليها "130,000" مائة وثلاثون ألف جنية بخلاف الفوائد القانونية المقررة قيمة المبالغ المالية المتحصلة من المواطنين المترددين على المستشفى محل عمله، حيث قام باستلام 49 دفتر صحة، و22 دفتر علاج اقتصادى بإجمالى 2200 تذكرة اقتصادية فئة 3 جنيهات، وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة، وتوريد مبلغ وقدرة "6800" ستة آلاف وثمانمائة جنيه فقط من إجمالى المبالغ المختلسة وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقدم 2 إيصال بإجمالى مبلغ عشرون ألف جنيه قام بتوريدها لجهة عملة عقب اكتشاف الواقعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.