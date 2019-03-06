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الأربعاء، 06 مارس 2019 02:48 م
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ضبط مرتكبى واقعة سرقة متعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة بالإسكندرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:43 م
ضبط مرتكبى واقعة سرقة متعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة بالإسكندرية حبس - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة شقة سكنية يقطنها أحد حاملى الجنسية الأجنبية، البداية تبلغ لقسم شرطة برج العرب بالإسكندرية من مسئولى الأمن الإدارى بإحدى الجامعات - بمدينة برج العرب - بدائرة القسم بقيام مجهولان بالدلوف إلى أحد الشقق السكنية بالتجمع السكنى الخاص بتلك الجامعة يقيم بها مدرس بذات الجامعة وزوجته يحملا جنسية إحدى الدول الأجنبية وسرقة "حقيبة يد بداخلها مبلغ "28 ألف ين يابانى -  6 آلاف جنيه - فيزا كارد- هاتف محمول – 2 أيباد".

 
تم تشكيل فريق بحث وتبين أن مرتكبى الواقعة هو "مصطفى.م.م"، وبحوزته (حقيبة اليد وبداخلها مبلغ "28 ألف ين يابانى" - عدد 1 أيباد - هاتف محمول)، واعتراف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران هاربان.
 
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد المتهمان الهاربان وهم كلا من "معتز.ص.م" 27 سنة  "عاطل"، وسبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه" ، "يوسف.ب.ف" 24 سنة "نجار"، وسبق اتهامه فى (8)  قضايا "مخدرات- سلاح أبيض - مشاجرة"، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


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