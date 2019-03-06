ضبط مرتكبى واقعة سرقة متعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة بالإسكندرية

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن مرتكبى الواقعة هو "مصطفى.م.م"، وبحوزته (حقيبة اليد وبداخلها مبلغ "28 ألف ين يابانى" - عدد 1 أيباد - هاتف محمول)، واعتراف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران هاربان.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد المتهمان الهاربان وهم كلا من "معتز.ص.م" 27 سنة "عاطل"، وسبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه" ، "يوسف.ب.ف" 24 سنة "نجار"، وسبق اتهامه فى (8) قضايا "مخدرات- سلاح أبيض - مشاجرة"، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.