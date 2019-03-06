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ضبط مدير مصنع لإنتاجه الملابس من مواد مجهولة المصدر فى السلام

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:54 م
ضبط مدير مصنع لإنتاجه الملابس من مواد مجهولة المصدر فى السلام تصنيع ملابس - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مدير مصنع لإنتاج الملابس من مواد مجهولة المصدر، وتقليد العلامات التجارية بمدينة السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

 

تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الملابس الجاهزة – دائرة قسم شرطة السلام أو للإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، مستخدما خامات مجهولة المصدر وتدوينه على المنتج النهائى أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى خلافا للحقيقة، تم ضبط كميات قدرها (19000) متر مستلزمات إنتاج "أقمشة" ،(9) ماكينات تصنيع وعدد (970) قطعة ملابس رياضية "منتج نهائى" تمهيدا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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