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ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:08 م
ضبط عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش والاستروكس والترامادول ببولاق الدكرور والوراق، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات تفيد اتجار " أحمد. ن " عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، والاستروكس وسائل الاسيتون المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس.

كما تمكن رجال المباحث من القبض على "علاء. ع " وبحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدرة ومبلغ مالي بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 


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