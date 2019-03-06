ضبط شخص جمع 100 ألف جنيه من ضحاياه بزعم توظيفهم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهم بالخارج.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من عدد من المواطنين، بقيام "عبد الموجود.ب" حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية.

ومن خلال التحريات أسفرت النتائج عن صحة الواقعة وقيام المتهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبلغ مائة ألف جنيه مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى شركات البترول.. إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها للشاكين، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.