ضبط سيدة استولت على أموال من مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالدقهلية

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة بالدقهلية لاستيلائها على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام " نيبال.ف" صاحبة مكتب رحلات داخلية ، ومقيمة طلخا بالدقهلية، سبق اتهامها فى قضيتين "نصب - تسفير" بتأسيس شركة وهمية للسياحة والعمالة بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذها كمقر لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على ضحاياها من راغبى السفر للعمل بالدول العربية والأوروبية، وإعلانها عن توافر فرص عمل بمرتبات مجزية وإعطائهم تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الشركة، وبتفتيش مقر الشركة عثر على "2 تصريح عمل مزور بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لإحدى الدول العربية - 2 تأشيرة دخول بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها لإحدى الدول الأجنبية".

وتم التوصل لاثنين من ضحاياها، وبسؤالهما قررا وقوعهما ضحية نصب واحتيال من قبل المتهمة، وقيامها بالاستيلاء من أحدهم على مبالغ " 1500 دولار أمريكى – 400 يورو – 1000 جنيه" بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأوروبية، ومن الأخر على مبلغ ( 5000 ) جنيه بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول العربية ، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامى فى مجال النصب الاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.