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ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 37 ألف يورو إلى اليونان

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:27 م
ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 37 ألف يورو إلى اليونان نقود مهربة
كتبت ــ رحاب نبيل
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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب حاول تهريب 37 ألف يورو ، قبل سفره إلي أثينا مخالفا بذلك قانون انتقال النقد الأجنبي، والذي يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخري.
 
البداية، أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب رحلة الخطوط  اليونانية المتجهة إلى أثينا، اشتبهت الخدمة المعنية من ادارتى  (البحث الجنائى - تأمين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل حقيبة راكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها  عثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالى قدره،37 ألف يورو، مخالفا بذلك قانون النقد المصرى. 
  
 أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى  باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

 


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